نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل.. Method نظام نور الاستعلام عن درجة الاداء الوظيفي للمعلم وخطوات الاستعلام عبر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور الاستعلام عن درجة الاداء الوظيفي للمعلم، شهدت محركات البحث ارتفاع ملحوظ جداً في عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة بين الملايين من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية من أجل معرفة رابط نظام نور الاستعلام عن درجة الاداء الوظيفي للمعلم وخوات الاستعلام عن الدرجات، وذلك حيث يتيح نظام نور التعليمي في السعودية إمكانية الاستعلام درجات الأداء الوظيفي لكافة المعلمين على مستوى جميع المدارس في المملكة، ويعتبر نظام نور واحد من أهم وأبرز الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة والتي أصدرته الوزارة للطلاب وأولياء الأمور وكذلك للمعلمين، ونوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الأداء الوظيفي للمعلمين في المملكة العربية السعودية والخطوات اللازمة للاستعلام بشكل إلكتروني.

نظام نور الاستعلام عن درجة الاداء الوظيفي للمعلم

يُعد NOOR هو أبرز البرامج والمنصات التعليمي في المملكة في الوقت الحالي حيث يقدم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين وكذلك لأولياء الأمور ومن أبرز ما يقدمه نظام نور الاستعلام عن درجة الاداء الوظيفي للمعلم حيث يمكن للمعلمين بكل سهولة الاستعلام عن أدائهم الوظيفي دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المدرسة وفقط من المنزل بخطوات بسيطة جداً، كما أن نظام نور يوفر أيضاً العديد من الخدمات للطلاب ومن أهمها عمل الواجبات بشكل إلكتروني من المنزل ومتابعة الدروس الخاصة بهم من المنزل ومعرفة النتائج دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس وغيرها العديد من الخدمات والتي تعمل وزارة التعليم السعودية على الاهتمام بها بشكل كبير.

الاستعلام عن درجة الاداء الوظيفي للمعلم نظام نور

ويمكن لجميع المعلمين والمعلمات اتباع عدة خطوات بسيطة جداً عبر نظام نور الاستعلام عن درجة الاداء الوظيفي للمعلم للاستعلام بسهولة ودون أي مشاكل وذلك عبر الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: يتم زيارة نظام نور الإلكتروني على الإنترنت.

الإلكتروني على الإنترنت. الخطوة الثانية: تسجيل الدخول بحساب المعلم عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

والخطوة الثالثة: من الصفحة الرئيسية يتم اختيار “تقارير”.

الخطوة الرابعة: الضغط على “تقارير أخرى” الموجودة أمامك.

الخطوة الخامسة: يتم اختيار “ألزيارات الفنية”.

ثم يتم تحديد السنة الدراسية والضغط على بحث.

الخطوة السادسة والأخيرة: الضغط على تقويم الأداء الوظيفي للمعلم.

تسجيل طلاب أولى ابتدائي 1444 نظام نور

وفي السياق نفسه فإن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 عبر نظام نور الإلكتروني حيث يمكن لأولياء الأمور عمل حسابات على النظام ومن ثم التسجيل لأبنائهم الذين يزيد عمرهم عن 6 سنوات في جميع المدارس الحكومية والأجنبية، حيث فُتح التسجيل من أمس الأحد 17 أبريل 2022 (16 رمضان 1443).

البحث متواصل على الرابط الخاصة بمنصة نظام نور التعليمي، بحيث يقوم الطلاب والمعلمين بالتسجيل على هذه المنصة وتنفيذ كل الإجراءات والاستفادة من خدمات المنصة، والجدير بالذكر أن المنصة متاحة الآن للتسجيل عليها لالحاق الطلاب بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي وكذلك التسجيل للأداء الوظيفي للمعلمين، لذا نجد ضغط مكثف في الوقت الحالي على رابط المنصة، لذا أسرعوا من أجل التسجيل على المنصة.