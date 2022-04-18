عاجل- تصريح جديد من المركزى الروسى بشأن العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وأضافت إلفيرا نابيولينا - فى خطاب أمام مجلس الدوما "مجلس النواب" اليوم الإثنين - "وسط العقوبات التى فرضتها الدول الغربية على البنك المركزى، يمكننا السيطرة على ما يقرب من نصف الاحتياطيات، من الذهب واليوان والأصول الأخرى غير المعرضة للمخاطر المتعلقة بالعقوبات، ومع ذلك، فهى لا توفر فرصة لإدارة الوضع مع الأجانب".

وأشارت نابيولينا إلى أن بنك روسيا يدرس إمكانية جعل بيع العائدات من قبل المصدرين أكثر مرونة.

وأضافت "فى المرحلة الأولى كانت قيودنا أكثر صرامة. والآن يتم التخلى عن جزء منها، على سبيل المثال، رسوم شراء العملات الأجنبية عبر الوسطاء، أو تخفيفها. نحن ندرس أيضا إمكانية جعل بيع العائدات من قبل المصدرين أكثر مرونة أيضا".

وتابعت "من خلال القيام بذلك فإننا نستجيب بسرعة لمستوى المخاطر ومع استقرارها، فإننا نخفض الحواجز على الأنشطة الاقتصادية الخارجية".