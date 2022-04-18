جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "صوت بيروت إنترناشونال"، قال بيان لمكتب ميقاتى إن "ما ورد فى نشرة "الجديد" الليلة عن اجتماع سرى بين رئيس الحكومة والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون وعن اتفاق مزعوم خلاله، هو من نسج الخيال".
وكانت قناة "الجديد" اللبنانية، أشارت إلى اجتماع سرى عقد بين ماكرون وميقاتى، واتفقا فيه على التعهد بمرفأ بيروت لشركة فرنسية، وعن دور لشركة "توتال" النفطية، وذلك بعد تسوية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسج خيال.. ميقاتى ينفى اللقاء سرًا مع ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.