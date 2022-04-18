نسج خيال.. ميقاتى ينفى اللقاء سرًا مع ماكرون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "صوت بيروت إنترناشونال"، قال بيان لمكتب ميقاتى إن "ما ورد فى نشرة "الجديد" الليلة عن اجتماع سرى بين رئيس الحكومة والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون وعن اتفاق مزعوم خلاله، هو من نسج الخيال".

وكانت قناة "الجديد" اللبنانية، أشارت إلى اجتماع سرى عقد بين ماكرون وميقاتى، واتفقا فيه على التعهد بمرفأ بيروت لشركة فرنسية، وعن دور لشركة "توتال" النفطية، وذلك بعد تسوية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.