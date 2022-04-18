الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين

جدة - نرمين السيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى الحرم الإبراهيمى أمام المصلين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، تمهيدًا لاقتحامه من قبل مستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودى، حسبما أفاد فلسطينيون.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مديرية أوقاف الخليل، إن "قوات الاحتلال أغلقت الحرم فى العاشرة من ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين"، مؤكدة على أن الإغلاق "تعد سافر على حرمة الحرم، واعتداء على حق المسلمين فى الوصول إلى أماكن عبادتهم".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، الموقع الأثرى فى بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، حيث قال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الموقع الأثرى وأغلقته أمام المواطنين، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين للمنطقة".

ويشهد الحرم القدسى الشريف توترات يومية منذ بداية شهر رمضان، حيث تزايدت حدة المواجهات بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بالتزامن الأعياد اليهودية، خاصة عيد الفصح العبرى، الذى يتزامن مع شهر رمضان.