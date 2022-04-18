الكرملين: موقف أوكرانيا يتغير فى المفاوضات رغم النقاط المتفق عليها

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن موقف الجانب الأوكرانى غير ثابت فى المفاوضات، واصفًا موقف الأوكرانيين بأنه متغير بشأن النقاط المتفق عليها.





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