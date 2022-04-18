جدة - نرمين السيد - وأضاف سوبيانين، أننا مستعدون لدعم من خسروا وظائفهم بسبب انسحاب الشركات الأجنبية من خلال توفير التدريب والعمل المؤقت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل. وكانت دول أوروبية وأمريكية فرضت فى وقت سابق، عقوبات اقتصادية على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، كما أعلنت عدد كبير من الشركات الأجنبية انسحابها من روسيا أو على الأقل تقليص نشاطها أو تعليقه مؤقتاً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- عمدة موسكو يعلق على انسحاب الشركات الأجنبية من روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.