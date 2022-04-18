تراجع إنتاج النفط فى نيجيريا إلى 1.24 مليون برميل يوميا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوسائل إعلام محلية، تراجع إنتاج نيجيريا من النفط خلال العام الجارى، إذ لم تتمكن من الوفاء بالتزامها بالحصة التى قررتها منظمة الأوبك والمقدرة بحوالى 1.8 مليون برميل يوميًا.

ويتزامن تراجع إنتاج النفط النيجيرى مع الجدل القائم حول كمية النفط الفعلية التى جرى الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية، حيث أوضحت الهيئة فقدان ما يزيد على 115 ألف برميل نفط خام يوميا بسبب السرقات النفطية وأنشطة التخريب فى الفترة بين يناير 2021 وفبراير 2022، بما تعادل قيمته 3.27 مليار دولار.

كما أدى تراجع الإنتاج إلى استنفاد الدخل الحكومى مع عدم إرسال أى تحويلات مالية من مؤسسة النفط النيجيرية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

وكان وزير النفط النيجيرى، تيمبرى سيلفا، قد سلط الضوء الشهر الماضى على ضعف الاستثمارات فى قطاع النفط النيجيرى وخروج عدد من كبار المستثمرين من هذا القطاع، الأمر الذى يعد واحدا من أبرز أسباب عجز بلاده عن الالتزام بالحصة الإنتاجية التى قررتها منظمة "أوبك".