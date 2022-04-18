الكرملين يتهم أوكرانيا: تغير مواقفها مرارا بمحادثات السلام

اتهم الكرملين أوكرانيا، الاثنين، بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات السلام، لوقف الحرب التي تقترب من إكمال شهرها الثاني.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات"، وفق "رويترز".

وأضاف بيسكوف: "للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها"، دون أن يخوض في تفاصيل تلك النقاط.

وتابع: "إنه يغير باستمرار مواقفه واتجاه عملية المفاوضات".

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وبعد فترة قصيرة، بدأت المفاوضات بين الطرفين، دون أن تسفر عن اختراق كبير، باستثناء تخفيف العمليات العسكرية الروسية في محيط كييف وشمالي أوكرانيا.

وبعد أحداث بلدة بوتشا، قرب العاصمة الأوكرانية، حيث تم العثور على جثث المئات إثر انسحاب القوات الروسية، تعثرت المفاوضات، لكن كييف أبدت ليونة في العودة إليها.