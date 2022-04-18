حذر بنك غولدمان ساكس من تحديات صعبة تواجه الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في خطوته نحو التعامل مع كبح التضخم الجامح الذي وصل لمستويات تاريخية دون التسبب في ركود مع احتمالات انكماش خلال العامين المقبلين.
استند محللو بنك غولدمان ساكس إلى احتمالات بنسبة 35% تقريبا لحدوث انكماش خلال العامين المقبلين.
أوضح كبير الاقتصاديين لدى البنك، يان هاتزيوس أن التحدي الرئيس الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2% من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة البطالة بشكل حاد.
وأضاف أن الركود ليس أمراً حتمياً لأن تطبيع ما بعد كوفيد-19 في عرض العمالة وأسعار السلع المعمرة سيساعد الاحتياطي الفيدرالي، كما يوجد الكثير من الأمثلة في بلدان أخرى في مجموعة الاقتصادات المتقدمة العشرة- وهي مجموعة تضم أيضاً بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة- التي نجحت في الهبوط الناعم.
وبحسب هاتزيوس فإنه قد يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم أمراً صعباً، على مستوى الاقتصاد الأميركي، لأن الانخفاضات الكبيرة تاريخياً في الفجوة في الولايات المتحدة حدثت فقط خلال فترات الركود.
وأوضح هاتزيوس، أن 11 من أصل 14 دورة تشديد في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية أعقبها ركود في غضون عامين، لكن 8 منها فقط يمكن أن تُعزى جزئياً إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي - وكانت عمليات الهبوط اللينة أو "الناعمة" أكثر شيوعاً مؤخراً.
توقع أن تكون احتمالات حدوث ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة حوالي 15%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الركود يخيم على الاقتصاد الأميركي.. والفيدرالي في مأزق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.