تعرف علي قانون العمل السعودي للمقيمين وأهم النقاط الهامة للمقيمين

أتاحت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من القوانين والتي يجب تنفيذها في قطاع العمل الخاص، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في الشركات وحقوق أصحاب العمل، من أجل أن تستقر بيئة العمل ومن أجل الحفاظ على الحقوق، فسنتعرف في مقالنا اليوم قانون العمل السعودي للمقيمين والذي يوضح الكثير من النقاط المهمة للمقيمين.

ما هي أهم النقاط المهمة للمقيم

تخاطب هذه النقاط عدد كبير من المقيمين حتى يكون على علم بكل الواجبات والحقوق الخاصة به ومن أهم هذه القوانين: –

أن يحمل المقيم رخصة مزاولة العمل.

لدى المقيم رخصة إقامة في المملكة.

معرفة كافة القوانين الخاصة بتكاليف الاستقدام.

أن يتوفر عقود عمل للمقيمين.

معرفة وتحديد ساعات العمل الخاص بالعامل والإجازات.

توفير هيئات تسوية الخلافات بين العمال.

ما هو قانون العمل السعودي للمقيمين

تم وضع هذا القانون من قبل المملكة وذلك من أجل تحديد الإطار الذي يجب أن تدور فيه العلاقة بين صاحب العمل وبين العامل، حيث أن السعودية تحرص على حفظ حقوق المقيمين في مجال العمل، ومن أهم قوانين مكتب العمل للمقيمين والعاملين في القطاع الخاص ما يلي: –