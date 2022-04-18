ايقاف الخدمة من الشرطة وطريقة رفع ايقاف الخدمة من خلال منصة ناجز بالمملكة

ايقاف الخدمة من الشرطة وأسباب الإيقاف هو أمر يرغب بمعرفته العديد من المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن الإيقاف هو قرار قضائي أو لإداري يقوم الجهات الحكومية المختصة ( وزارة الداخلية) باتخاذه ضد المواطنين أو المقيمين داخل أراضي المملكة في حالة التعدي علي حقوق الوطن أو حقوق الغير، وبعد اتخاذ قرار الإيقاف التي تقوم به الجهات الحكومية المختصة يتم منع المواطن أو المقيم من إتمام أي معاملات حكومية أو معاملات خاصة بالمؤسسات أو الشركات بسبب هذا الإيقاف، لكن هناك بعض الخدمات التي لا يشملها قانون الإيقاف واليت سوف يتم عرضها من خلال المقال.

ايقاف الخدمات من الشرطة

من خلال المقال يمكننا التعرف علي درجات ايقاف الخدمة، أما عن الأسباب التي تتسبب في الإيقاف من قبل وزارة الداخلية السعودية فهي عدم تسديد المخالفات، فيمكن للوزارة أو الجهات الكومية المختصة اتخاذ هذا الإجراء في حالة عدم قيام المواطن أو المقيم بتسديد المستحقات تجاه الوطن أو الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، ما يترتب عليه عدم القدة علي إتمام العديد من المعاملات وعدم القدرة علي الحصول علي دورات تدريبية في مجال عمله وكذلك لا يمكنه الحصول علي ترقية في حالة عدم سداد المخالفات،أما عم الخدمات التي تقوم الشرطة بالعمل علي إيقافها للمواطنين فهي كالتالي:

في حالة الرغبة في تجديد الهوية الوطنية من الأحوال المدنية، لا يتم التجديد قبل سداد المخالفة.

يتم ايقاف إصدار جواز السفر.

تقوم الجهات الحكومية المعنية بالأمر بإيقاف تجديد رخصة المركبات من إدارة المرور.

ايقاف استخراج رخصة سير للمركبات.

يتم ايقاف الإقامة لوافدين والمقيمين.

طريقة رفع ايقاف الخدمات من خال ناجز

قد أشارت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلي أنه بإمكان المواطنين الذين صدر بحقهم قرار بإيقاف الخدمات الدخول إلي منصة ناجز الالكترونية لتسديد المخالفات عن طريق اتباع الخطوات التالي: