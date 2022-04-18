نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول.. نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 – مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1444 وعمر القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444، تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل الاستعلام عن نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبناءهم الطلبة والطالبات في الصف الأول الابتدائي من العام الدراسي الجديد 1444 هـ، واليكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد تسجيل الطلاب والشروط اللازمة للتسجيل وكذلك الخطوات الإلكترونية التي يمكن من خلالها تسجيل الطلاب دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

تصدرت كلمة نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وجميع مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في المملكة، وذلك حيث يرغب الجميع في معرفة الخطوات الأساسية التي يمكن من خلالها التسجيل دون مواجهة أي مشاكل في التسجيل، وذلك ما سنعرضه لكم في السطور القادمة:-

يجب على ولي أمر الطالب زيارة الصفحة الرسمية لـ نظام نور الإلكتروني .

. تسجيل الدخول بالبيانات الخاصة به (اسم المستخدم وكلمة المرور) في حال كان يمتلك حساب.

في حال لم يكن لدية حساب يمكنه الضغط على رابط التسجيل لولي أمر جديد.

يتم تسجيل كل البيانات الشخصية الخاصة به بشكل صحيح وفور تفعيل حسابه يتبع الخطوات التالية.

يختار ولي الأمر خدمة تسجيل الأبناء الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ثم يقوم بالضغط على تسجيل طالب جديد ويقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب بدقة كبيرة.

في النهاية يقوم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

يقدم ولي الأمر الطلب الرسمي الخاص بالطالب.

موعد تسجيل أول ابتدائي 1444

ونتعرف الآن على موعد نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 حيث تم فتح باب التسجيل للطلبة والطالبات في الصف الأول الابتدائي بداية من يوم أمس الأحد الموافق 17 أبريل 2022 الموافق 16 رمضان 1443 وذلك لجميع الطلاب الذين يبلغ عمرهم 6 سنوات أو 6 سنوات إلا 90 يوم أو 6 سنوات إلا 180 يوم (الذين درسوا في رواض الأطفال)، وبحد أقصى 11 سنة و 3 شهور.

المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية يبحثون في الوقت الحالي عن رابط نظام نور، وذلك من أجل أن يقوموا بتسجيل البيانات الخاصة بأولادهم بالصف الابتدائي والالتحاق بالنظام، وقد قام نظام نور التعليمي بتحديد مواعيد التسجيل على النظام والسن المحدد لعمر الطلبة والطالبات، بحيث يكون أقل سن للتسجيل ست سنوات إلا تسعون يوميًا، على أن يكون أقصى سن للتسجيل بنظام الابتدائي هو إحدى عشرة سنة وثلاثة شهور.