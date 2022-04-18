نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم الرخصة المهنية etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة جداً عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1443 عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، التابعة إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية عبر رابط etec.gov.sa، فقد جاء عبر موقع العناية بالمستفيدين الرسمي على الموقع الشهير “تويتر”، موعد إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية “العام والتخصص” يوم الخميس الموافق 21\04\2022، لذلك نقدم لكم هذا المقال لتوضيح موعد إعلان النتائج وموقع الرخصة المهنية للمعلمين، وما هو رابط الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية وطريقة الاستعلام.

هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية من أهم الهيئات المسؤولة عن تطوير وتقويم التعليم داخل المملكة، وهي من تصدر الرخصة للمعلم حتى يستطيع مزاولة مهنة التعليم، وهذه الرخصة هي وثيقة تصدر من الهيئة للمعلم الذي يجتاز الاختبارات العامة والخاصة، هذه الرخصة تصدر وفق معايير وإجراءات محددة تمنح صاحبها الحق في مزاولة مهنة التدريس السامية، ويعد اجتياز اختبارات الرخصة المهنية هو أحد متطلبات الحصول على الرخصة، ويتكون هذا الاختبار من جزئين الأول الاختبار التربوي العام وهذا الاختبار يخوضه جميع المعلمين دون استثناء، الاختبار الثاني هو “اختبار تخصصي” يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يتم الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين إلكترونياً من خلال زيارة موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني etec.gov.sa. وهو موقع يحتوي على العديد من الخدمات. منها الدخول على الاختبارات ومعرفة نتائج هذه الاختبارات. والجدول الزمني للاختبارات وكذلك الفئة المستهدفة. بالإضافة إلى وجود ردود على جميع الاستفسارات التي تهم السادة المعلمين.

رابط الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة أن استخراج نتائج اختبارات الرخصة المهنية يتم بشكل إلكتروني وبطريقة بسيطة، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات استخراج نتائج الرخصة المهنية.

الدخول مباشرةً على رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية etec.gov.sa.

النقر على أيقونة “النتائج”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

اتباع كافة التعليمات المطلوبة والنقر على أيقونة “عرض نتائج الرخصة المهنية”.

عداد نزول قياس الرخصة المهنية

هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية etec.gov.sa

تضم هيئة التعليم والتدريب نخبة من أفضل الخبراء في مجال تطوير التعليم. وفق أفضل المعايير العالمية. وهي هيئة منوط بها إصدار الرخصة المهنية للمعلمين حتى يتمكنوا من مزاولة مهنة التدريس. وتقوم بوضع الخطط قصيرة وطويلة الأجل لتطوير التعليم.