عاجل- تصريح جديد من غازبروم بشأن توريد الغاز لأوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريح للصحفيين، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الإثنين، إن "غازبروم تورد الغاز الروسى من أجل المرور عبر الأراضى الأوكرانية حسب المعتاد وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين- عند الـ56.9 مليون متر مكعب يومياً".

جدير بالذكر أن هذه الكمية أقل من التسليمات المقررة بموجب الحجز طويل الأجل لعبور الغاز عبر أوكرانيا (والتى تقدر بحوالى 109.5 مليون متر مكعب فى اليوم).