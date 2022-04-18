صربيا توجه "اتهاما خطيرا" بحق أوكرانيا ودولة أوروبية

اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أوكرانيا ودولة لم يحددها من دول الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، بأنهما وراء سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل على طائرات ركاب تابعة لشركة طيران صربيا (آير صربيا).

فمنذ أن بدأت روسيا اجتياحها لأوكرانيا في أواخر فبراير اضطرت أكثر من 12 رحلة للشركة إلى العودة لبلغراد أو موسكو بسبب تهديد بوجود قنبلة وتم إخلاء مطار بلغراد ثلاث مرات على الأقل.

وقال فوسيتش دون أن يورد أدلة على اتهامه "أجهزة (مخابرات) دولتين تقوم بذلك. واحدة من دول الاتحاد الأوروبي والثانية هي أوكرانيا".

وترفض صربيا، المعتمدة بالكامل تقريبا على إمدادات النفط والغاز من روسيا، فرض عقوبات على الكرملين وتبقي على رحلات طيران منتظمة إلى موسكو. وقال فوسيتش إن بلاده ستستمر في ذلك "لأنها مسألة مبدأ".

وصوتت بلغراد في الأسابيع الأخيرة ثلاث مرات لصالح قرارات الأمم المتحدة التي أدانت الاجتياح الروسي لأوكرانيا وعلقت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.