بينهم 10 قادة.. مقتل 100 متشدد غربى إفريقيا (عملية الدول الثلاث)

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوة العسكرية المشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون، أمس الأحد، "مقتل ما يزيد على 100 من المتشددين الإسلاميين، منهم 10 قادة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تكثيف الهجوم البرى والجوى فى منطقة بحيرة تشاد".





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال الكولونيل محمد دولى، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن "القوات اقتحمت الجيوب التى يسيطر عليها المتشددون فى منطقة بحيرة تشاد واستولت على عدد من قطع السلاح".

وأضاف أنه "خلال الفترة التى جرت فيها هذه العملية، تم تحييد أكثر من 100 إرهابى، منهم أكثر من 10 من كبار القادة، بعد ضربات جوية مميتة نفذتها قوات المهام الجوية المشتركة فى جزر بحيرة تشاد بناء على معلومات".

ولم يوضح محمد دولى المدى الزمنى للعملية العسكرية، أو عدد الجنود الذين قتلوا، إلا أنه أشار إلى أن "18 جنديًا أصيبوا جراء انفجار عبوات ناسفة بدائية زرعها المتمردون مع انسحابهم".

ويخوض مقاتلو جماعة بوكو حرام، والتنظيمات المتطرفة فى غرب إفريقيا، معارك ضد الجيش النيجيرى منذ أكثر من 10 سنوات، فى صراع امتد إلى دول مجاورة.