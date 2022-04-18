شنغهاى الصينية تعلن أول 3 حالات وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "هندوستان تايمز"، قالت حكومة بلدية شنغهاى، إن 3 أشخاص مصابين بكورونا لقوا حتفهم، تتراوح أعمارهم بين 89 و91 عامًا، وكانوا جميعهم يعانون أيضا من أمراض مزمنة.
وتعد حالات الوفاة المعلن عنها حديثًا، هى الأولى فى الصين منذ وفاة شخصين فى منتصف مارس الماضى بمقاطعة جيلين شمال شرقى الصين، وكانت هذه أول حالات وفاة بالفيروس منذ أكثر من عام فى البلاد، حيث اتبع حينها نهج صارم بعدم التسامح مطلقًا مع انتشار الفيروس، حتى ظهرت متغيرات دلتا وأوميكرون الأكثر عدوى العام الماضى.
فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" و"كايشين"، ووسائل إعلام محلية أخرى، فى وقت سابق، إلى أن منشأتين لرعاية المسنين فى شنغهاى تكافحان الحالات الناجمة عن متغير أوميكرون، حيث وقعت وفيات، إلا أنه لم يتم الإبلاغ رسميًا عن أى وفيات.
وتعد شنغهاى، كبر مدن الصين الصناعية، هى بؤرة لأسوأ انتشار لفيروس كورونا فى الصين، بعد ووهان التى شهدت أول الإصابات قبل أكثر من عامين. وتؤكد الحكومة الصينية أنه لا يزال العدد ضئيلاً فيما يخص المبلغ عنهم من المرضى المصابين بأمراض خطيرة.
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