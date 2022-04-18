قيس سعيد: تونس ليست للبيع ولن تكون بضاعة للمقايضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيد، فى كلمة اليوم الإثنين، على هامش الاحتفال بالذكرى 66 لعيد قوات الأمن الداخلى، إنه ماضٍ فى تمكين الشعب للتعبير عن إرادته، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

كما وجه الرئيس التونسى الشكر إلى القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه جارى إصدار أمرًا ينص على اعتبار شهيد المؤسسة الأمنية حيًا على المستوى الإدارى ويتمتع بالسلم الوظيفى.