مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الإثنين، أن مجلس الأمن سيناقش فى جلسة الثلاثين من شهر أبريل الجارى مسألة التمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لفترة جديدة والتصويت عليه.

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