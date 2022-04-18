عاجل- مقتل 6 أشخاص فى قصف روسى على لفيف

جدة - نرمين السيد - وكانت مدينة لفيف الواقعة فى غرب أوكرانيا قد تعرضت لـ 5 ضربات صاروخية روسية صباح اليوم الإثنين، وفقا لما أعلنه رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسى، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وقالت السلطات فى منطقتى لفيف ودنيبروبتروفسك (جنوب) إن انفجارات متعددة وقعت الإثنين.

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