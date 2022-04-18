الأردن : 4 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4 وفيات، و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، خلال أسبوع.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 53 حالة، مقابل 49 حالة خروج لمصابين بكورونا.

ووصلت حالات الشفاء الأسبوع الماضي إلى 594 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 332 حالة.