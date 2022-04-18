روسيا: استهداف 108 منطقة تمركز للقوات الأوكرانية عبر ضربات جوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29” في إيزيوم، وواحدة من طراز “سو-25” في منطقة أفدييفك الليلة الماضية، كما تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار أوكرانية.

وأوضح التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الصواريخ الجوية الروسية دمرت خلال ساعات الليل 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك خمسة مواقع قيادة، ومستودع تخزين الوقود، وثلاثة مستودعات للذخيرة والاسلحة في مناطق بارفينكوفو، وغولياي بو، وكاميشيفاخا، وزيلينوي القطب، فيليكوميخايلوفكا، ميكولايف.

كما تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت 108 مراكز لتجمعات عسكرية، وتدمير 8 دبابات وعربات قتال مصفحة أخرى، في مناطق باشكوفو، فيسيلي وإيليتشيفكا.

وتابع البيان: “تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث مناطق تمركز وتجمع عسكري بالقرب من بوباسنايا، يامبول، كراموتورسك”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المدفعية التابعة لها هاجمت 315 هدفا للقوات الأوكرانية، وتم تدمير 18 موقعا للقيادة، و22 موقع مدفعية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات OSA-AKM ، بالإضافة إلى 275 معقلا ومنطقة تمركز عسكري.