عاجل- الرئيس الأوكرانى يتحدث عن تهديد نووى روسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى - فى مقابلة صحفية أوردتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين - "لست أنا فقط، كل العالم، والبلدان يجب أن تكون قلقة، فبالنسبة لهم حياة الناس لا شىء، أعتقد أننا لا ينبغى أن نخاف بل نكون مستعدين، لكن هذا الأمر ليس متعلقًا بأوكرانيا وحدها، ولكن للعالم بأسره".

يذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد بحث هاتفيا الليلة الماضية مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالى.

وكتب زيلينسكى، فى تغريدة على موقع "تويتر"، "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولى مسألة ضمان الاستقرار المالى لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف" لدينا خطط واضحة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى رؤية مستقبلية، إننى متأكد من أن التعاون بين صندوق النقد الدولى وأوكرانيا سيظل مثمرا".

من جهتها، قالت جورجيفا "إن الدعم الاقتصادى المستمر من حلفاء أوكرانيا سيكون مفتاح جهود إعادة الإعمار".

يأتى هذا الاتصال فى وقت تقول فيه أوكرانيا إنها تعانى من عجز شهرى يقدر بمليارات الدولارات، ويتوقع البنك الدولى أن يتقلص اقتصادها بمقدار النصف تقريبا خلال العملية الروسية المستمرة.