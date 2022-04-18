بالقنابل.. رئيس صربيا يتهم أوكرانيا ودولة أوروبية بتهديد طيران بلاده

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، اضطرت أكثر من 12 رحلة لشركة طيران صربيا للعودة إلى بلجراد أو موسكو، بسبب تهديد بقنبلة، كما جرى إخلاء مطار بلجراد 3 مرات على الأقل، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.
وبحسب الوكالة، قال فوسيتش، إن "أجهزة مخابرات دولتين وراء ذلك، واحدة من دول الاتحاد الأوروبى والثانية هى أوكرانيا"، إلا أنه لم يكشف عن أدلة.
وترفض صربيا، التي تعتمد كليًا على إمدادات النفط والغاز من روسيا، فرض عقوبات على الكرملين وتبقى رحلات طيران منتظمة إلى موسكو، حيث أكد فوسيتش أن بلاده ستستمر فى ذلك "لأنها مسألة مبدأ".
وفى الوقت ذاته، صوتت بلجراد ثلاث مرات لصالح قرارات الأمم المتحدة التى أدانت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، وعلقت عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان.
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