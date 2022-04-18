رابطة العالم الإسلامى تدين التحريض ضد المسلمين فى السويد

جدة - نرمين السيد - أدانت رابطة العالم الإسلامى العمل المشين الذى قام به بعض المتطرفين فى السويد بالإساءة لنسخة من المصحف الشريف والتحريض ضد المسلمين، محذرة من خطورة أساليب إثارة الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية التى تؤجج مشاعر العداء والانقسام فى المجتمعات وتسئ لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية.





ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى -حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الإثنين، المسلمين فى السويد وحول العالم إلى استحضار المنهج الإسلامى الرفيع الداعى لمعالجة الأمور بالحكمة لتفويت الفرصة على رهانات التطرف والتى لا تمثل فى جميع الأحوال سوى كراهيتها ومجازفاتها الخاسرة، ولا تمثل قيم الشعب السويدى النبيل وما يتميز به من الاحترام للجميع وإشاعة روح الأخوة والمحبة، ولاسيما مواقفه المعلنة الرافضة للكراهية والعنصرية. وأكد أن هذه الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيمانا مع إيمانهم، وثباتا على قيمهم الداعية دوما للتعايش بين الجميع بكل محبة وسلام ووئام، كما لن تزيدهم إلا التفاتا صادقا حول دولهم الوطنية وإسهاما فاعلا فى تعزيز أخوتها وتآلفها.

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