"غرف تعذيب ومجاعة".. سيل من الاتهامات الأوكرانية لروسيا

كال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتهامات عدة للقوات الروسية التي تقاتل في جنوب بلاده، زاعما بأنها تسببت في حدوث مجاعة وبنت غرفا للتعذيب.
وقال زيلينسكي في فيديو مدته 9 دقائق نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، ليل الأحد الاثنين، "فرق التعذيب الروسية دمرت الجنوب الأوكراني"، متهما إياها بممارسة "التعذيب والخطف".
وأضاف أن القوات الروسية "بنت غرفا للتعذيب، وتختطف ممثلي الحكومات المحلية".
وزعم الرئيس الأوكراني بأن المساعدات الغذائية سُرقت مما تتسبب في مجاعة، دون أن يقدم تفاصيل وأدلة في هذا الشأن.
وقال إن "الروس في المناطق المحتلة من منطقتي خيرسون وزابوريجيه، أسسوا دولا انفصالية على غرار لوغانسك ودونيتسك، ويفرضون العملة الروسية الروبل".
ولم ترد روسيا حتى الآن على هذه الاتهامات، علما بأن الطرفين كالا الاتهامات لبعضهما البعض، خصوصا في تعذيب الأسرى وقتلهم.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن القوات الموجودة في مدينة ماريوبول ترفض إنذار الاستسلام الذي أعلنته روسيا.
وعلى صعيد الهجوم المتوقع في الشرق الأوكراني، قال زيلينسكي: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتأمين الدفاعات. نحن على اتصال دائم مع الشركاء. نحن ممتنون لأولئك الذين يساعدون حقا بكل ما في وسعهم".
واتهم "المتقاعسين" الذين يملكون الأسلح ويؤخرون تقديمها لبلاده، قائلا إن "مصير المعركة يعتمد عليهم أيضا".
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