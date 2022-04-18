أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات بجنوب ووسط روسيا، إلى 25 أبريل الجاري.
وجاء في بيان الوكالة: "حتى 25 أبريل، تم تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا في مدن أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلينجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا"، وأوصى البيان شركات الطيران الروسية، بتنظيم نقل الركاب باستخدام طرق بديلة كمطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيرالني فودي وستافروبول وموسكو.
ولفت البيان إلى أن باقي المطارات في روسيا، بما في ذلك المطارات الدولية، تعمل بانتظام.
وفرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير الماضي، تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب البلاد حتى 25 أبريل الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.