عاجل- ألمانيا تعلق على حظر الغاز الروسى (خسائر فادحة)

جدة - نرمين السيد - فى ذات السياق، أعلن اتحاد أرباب العمل "BDA" واتحاد النقابات العمالية الألمانية "DGB" معارضتهم فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى توقف الإنتاج والمزيد من تراجع التصنيع وخفض الوظائف بالبلاد.

كما شددا على "ضرورة أن تكون العقوبات موجهة، وتحدث ضغطا على الجانب الآخر، مع تفادى إلحاق الضرر بالاقتصاد الألمانى قدر الإمكان"، مؤكدين أن العواقب السلبية لمثل هذا الإجراء "ستكون أكثر خطورة على الاقتصاد الألمانى وسوق العمل، مما هى بالنسبة لروسيا".

وأشار قادة الاتحادين إلى أن "الحظر الفورى على امدادات الغاز الروسى سيؤدى إلى خسائر فى الإنتاج، وإغلاق لمصانع، ومزيد من تراجع التصنيع، وإلى استمرار فقدان الوظائف"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس الوزراء الألمانى، وولفجانج بوشنر، كان قد أكد فى وقت سابق، إن السلطات الألمانية تعارض فرض حظر فورى على إمدادات النفط والغاز من روسيا، مشيرا إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أشار مرارا إلى أن الحكومة الألمانية تتبع استراتيجية لتقليل الاعتماد تدريجيا على إمدادات الطاقة الروسية.

ويقول كل من الخبراء والسياسيين الألمان إن بلادهم لا تستطيع التخلى عن الغاز الروسى بشكل فورى، إلا أنه بحسب التوقعات الرسمية لوزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، سيتم تحقيق الاستقلال التام عن واردات الغاز من روسيا بحلول صيف عام 2024.