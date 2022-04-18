عاجل- تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها أسقطت 3 طائرات و11 مسيرة أوكرانية، كما دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية بضربات صاروخية خلال الليلة الماضية، وفقا لما جاء فى قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.

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