زيلينسكى يناقش إعمار أوكرانيا مع مديرة صندوق النقد الدولى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس الأحد، إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، بشأن الاستقرار المالى فى أوكرانيا وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال زيلينسكى فى تغريدة عبر "تويتر": "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولى جورجيفا مسألة ضمان استقرار أوكرانيا المالى والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب"، لافتًا إلى أن لديهم "خطط واضحة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى رؤية للمستقبل. وأنا على يقين أن التعاون بين صندوق النقد الدولى وأوكرانيا سيظل مثمرًا". وفى وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأوكرانى، دنيس شميهال، أنه سيحضر اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن، هذا الأسبوع، حيث سيطلب المزيد من المساعدة المالية لبلاده.

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