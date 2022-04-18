رقم صادم.. ارتفاع جديد فى إصابات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين - أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و198 ألفا و460 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 80.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ988 ألفا و618 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ662 ألفا و207 وفيات ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 521 ألفا و965 حالة.