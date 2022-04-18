عاجل- قرار جديد من البنك المركزى الروسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه بهذا القرار تحصل البنوك على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين فى الفترة من 18 أبريل إلى 9 سبتمبر 2022، على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التى بدأت تتسلمها اعتبارا من التاسع من أبريل الجارى.

وانتعش الروبل الروسى بشكل مفاجئ وسريع، ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة بمعدل 75 روبلا، مقابل الدولار و81 مقابل اليورو، بعد أن انخفض بشكل كبير وغير مسبوق فى 10 مارس الماضى وتجاوز حاجز الـ120 روبلا مقابل الدولار وإلى 132 مقابل اليورو.

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعى المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما فى ذلك دول الاتحاد الأوروبى، بالروبل الروسى.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء فى "الدول غير الصديقة" فتح حسابات بالعملة الروسية فى البنوك الروسية، ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من الشهر الجارى.