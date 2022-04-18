عاجل- قرار جديد من وكالة الطيران الروسية

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الروسية قد فرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات فى جنوب البلاد فى نهاية فبراير الماضى، تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 24 فبراير الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى إقليم دونباس، وذلك فى أعقاب طلب منطقتى دونيتسك ولوجانسك رسميا دعم روسيا فى مواجهة القوات الأوكرانية.
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