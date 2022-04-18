البرازيل تنهى طوارئ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة البرازيلى، مارسيلو كيروجا، فى بيان رسمى، أمس الأحد، انتهاء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا فى البلاد، مؤكدًا تحسن السيناريو الوبائى فى البلاد.





وحسبما نقلت شبكة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، أكد كيروجا أن القرار يأتى بسبب استقبال البرازيليين الجيد لحملة التطعيم، وفعالية نظام الصحة العامة المعروف باسم "SUS" فى البرازيل، ما أدى بدوره إلى تحسن السيناريو الوبائى فى البلاد.

وقال الوزير إنه "بفضل تحسين السيناريو الوبائى، والتغطية التطعيمية الواسعة للسكان، وقدرة مساعدة SUS، لدينا اليوم الشروط للإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الأهمية الوطنية".

وأشار وزير الصحة البرازيلى إلى أن الحكومة ستنشر "قانونًا معياريًا" خلال الأيام المقبلة، ليحدد قواعد إلغاء حالة الطوارئ الصحية، المعلن عنها منذ 3 فبراير 2020، ما يسمح باعتماد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية فى إطار الجائحة، مثل استخدام اللقاحات فى حالات الطوارئ أو شراء الأدوية بدون عطاءات.

وفى الوقت ذاته، شدد الوزير كيروجا على أن نهاية حالة الطوارئ الصحية فى البرازيل "لا تعنى نهاية وباء كوفيد -19"، داعيًا البرازيليين إلى الاستمرار فى التعايش مع الفيروس.