لهذا السبب.. الذهب يسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر

لامست أسعار الذهب أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس/آذار، وسط استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والتي دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، زادت أونصة الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.5% إلى 1984 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس/آذار.
ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50دولار وزاد سعر البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2393.67 دولار.
يذكر أن عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2018.
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