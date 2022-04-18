الشرطة الهندية تعتقل عشرات بعد أعمال عنف استهدفت عناصرها

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، اعتقال 88 شخصا على الأقل، فيما يتصل بأعمال عنف ضد أفرادها بعدما انتشر تعليق مهين للمسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشرطة أن حشدا من الناس هاجم رجالها وخرب ممتلكات عامة مساء السبت في هوبلي، على مسافة 480 كيلومترا شمالي بنجالورو، بعد انتشار التعليق في رسائل على تطبيق واتساب.

وأصيب 12 من أفراد الشرطة في أعمال العنف على الرغم من أن الشخص الذي نشر التعليق المسيء كان قد اعتقل بالفعل.

وقال مسؤول بالشرطة ويتولى التحقيق في الواقعة، لابهو رام، “الناس ما زالوا يتجمعون قرب مركز الشرطة، والحشد رشق الشرطة بالحجارة وحاول اقتحام المركز ودمر مركبات تابعة للشرطة”.

واندلعت اشتباكات بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة أثناء المواكب الدينية في عدة أجزاء من الهند في الأسابيع الأخيرة.

وكان حزب “بهاراتيا جاناتا” القومي الهندوسي، الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد جرأ الجماعات الدينية المتشددة على تبني القضايا التي يقول إنها تدعم العقيدة الهندوسية، رغم أن الحزب ينفي تصاعد التوتر الطائفي.

وهوّن وزير شؤون الأقليات، مختار عباس نقوي، من شأن أعمال العنف، وقال في مقابلة نشرت أمس الأحد إن التعصب بين الطوائف لم يتفاقم.