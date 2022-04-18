عاجل- روسيا تتصدى لهجوم سيبرانى

جدة - نرمين السيد - أعلن مصرف "سبيربنك" الروسى، اليوم الإثنين، أنه تمكن من إحباط هجوم سيبرانى واسع النطاق استهدف بطاقات العملاء من قِبل مطور تطبيقات أوكرانى حاول شطب الأرصدة من قاعدة بيانات العملاء.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ستانيسلاف كوزنتسوف، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، قوله إن الهجوم السيبرانى استهدف العديد من المواطنين الروس الذين لديهم بطاقات مصرفية صادرة عن البنك، وذلك بعد بدء العملية الخاصة العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وأضاف أن المصرف تمكن من إحباط عمليات سحب للأموال من بطاقات عملائه واسعة النطاق بلغ عددها عشرات الآلاف فى الدقيقة، مؤكدا أن المتابعة والتحقيقات أظهرت أن الهجوم شنته شركة أوكرانية تعمل على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. وأفاد كوزنتسوف بأن الشركة، صاحبة الـ 50 تطبيقًا رسميًا مختلفًا، جمعت وخزنت بيانات البطاقات المصرفية لعملائها، مخالفة شروط أنظمة الدفع الدولية المعتمدة.

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