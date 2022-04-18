جدة - نرمين السيد - وأفادت السلطات الأوكرانية فى منطقتى لفيف فى غرب أوكرانيا، ودنيبر، وبتروفسك فى جنوب البلاد، وقوع انفجارات متعددة وقت واحد. وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإنه لم ترد أى معلومات بعد عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن جراء تلك الانفجارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- انفجارات متتالية فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.