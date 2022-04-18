هل تشارك روسيا فى اجتماع «G20» المقبل؟

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية اليابانى، شونيتشى سوزوكى، إنه لا يستبعد مشاركة روسيا فى الاجتماع الوزارى المقبل لمجموعة العشرين عبر الإنترنت.
وأضاف الوزير، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "أرسلت إندونيسيا، التى تترأس مجموعة العشرين، دعوات إلى جميع البلدان للمشاركة فى هذه المجموعة. أما بالنسبة لكيفية عمل كل دولة، فهناك معلومات تفيد بأن وزير المالية الروسى سيشارك عبر الإنترنت".
كما أبدى الوزير اليابانى تحفظا مفاده أن بلاده لا يمكنها بأى حال من الأحوال التعليق على مشاركة أو عدم مشاركة البلدان الأخرى، مشددا على أنه "فيما يتعلق بمشاركة روسيا والصين (الأمر عائد لإندونيسيا)، لا تستطيع الحكومة اليابانية التحدث عن آفاق مشاركة دولة معينة".
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