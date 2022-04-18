كورونا فى الهند.. كوفيد يواصل الضرب بلا رحمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 2183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و44 ألفا و280 حالة.





وذكرت الوزارة، حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم أيضا تسجيل 214 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 521 ألفا و965 حالة. وأضافت وزارة الصحة الهندية أن عدد الحالات النشطة فى الهند بلغ 11 ألفا و542 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و510 آلاف و773 شخصا، وذلك بعدما تعافى 1985 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

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