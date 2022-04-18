أوكرانيا.. لفيف تتعرض لـ5 ضربات صاروخية "قوية"

تعرضت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا والتي كانت حتى الآن بمنأى عن القتال لخمس ضربات صاروخية روسية "قوية" صباح الاثنين، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.
وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف لوكالة "فرانس برس" إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية.
وأشار رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي على تلغرام إلى أن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.
وفي كييف، سمع أحد مراسلي رويترز دوي سلسلة من الانفجارات على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، ولم تقدم السلطات المحلية بعد أي معلومات رسمية عن سبب الانفجارات.
وبدأت روسيا اجتياح أوكرانيا في 24 فبراير، ووصفت تحركها بأنه عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على من تسميهم قوميين خطرين، فيما يتهم الغرب وكييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشن عدوان غير مبرر.
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