زيلينسكى يدعو ماكرون لزيارة أوكرانيا لرؤية الإبادة الجماعية

وأضاف زيلينسكى فى مقابلة مع محطة "سى إن إن" الأميركية أجريت الجمعة وبثت الأحد: "تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا فى حوار"، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسى التنديد بحصول "إبادة جماعية" فى أوكرانيا بخلاف الرئيس الأميركى جو بايدن.
واعتبر الرئيس الأوكراني، الأربعاء، هذا الرفض "مؤلما جدا".
وتابع زيلينسكى لشبكة "سى إن إن": "قلت له إننى أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، أن هذه ليست سوى إبادة جماعية. دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سيأتى وسيرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم".
وبرر ماكرون، الخميس، قراره عدم استخدام مصطلح "إبادة جماعية" بالقول إن "التصعيد الكلامي" لن "يساعد أوكرانيا"، وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.
وأضاف: "كلمة إبادة جماعية لها معنى" و"يجب أن تصدر عن خبراء فى القانون وليس عن سياسيين". وأشار إلى أن "الدول التى تعتبر أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقات الدولية".
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