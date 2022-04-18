هُنا طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold التحديث الجديد 2022 حمله الآن بالخطوات التفصيلية

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طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold التحديث الجديد 2022 نقدمها لكم، حيث يعد واتساب الذهبي WhatsApp Gold طفرة في عالم التواصل عبر الانترنت بين الأصدقاء، حيث تمت إضافة الكثير من الميزات الخاصة إليه ليكون بديلاً قويًا ومنافسًا لتطبيق WhatsApp الأصلي، وأصبح الأفضل تطبيقات المراسلة حول العالم، حيث حاز هذا التطبيق على إعجاب الكثير من المستخدمين حول العالم منذ إصداره من قبل مطوره، ومن خلال هذه المقالة التي سنتعرف معًا على طريقة تثبيت واتساب الذهبي وبعض المعلومات المهمة والميزات الرائعة في هذا التطبيق.
يتيح الواتساب الذهبي لجميع مستخدميه إمكانية فتح الواتساب دون اظهار أن كنت متصل أم لا، وذلك يفتح عليك القدرة على الانعزال لمدة قصيرة، ومراجعة بعض الرسائل، أو في حالة كنت لا ترغب في الرد على رسالة قد تجعلك غاضبًا، وهو شيء لا يستطيع الواتساب العادي توفيره لك، أو جعلك معرفة من أون لاين عبر الصفحة الرئيسية.
طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold التحديث الجديد 2022
قبل أن تتعرف على طريقة التثبيت يجب تحميل التطبيق أولًا عن طريق الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: قبل تنزيل الإصدار الذي تمت ترقيته من WhatsApp، يجب حذف التطبيق الأصلي أولاً، ثم النقر فوق الرابط الموجود في الأعلى والانتظار حتى يتم نقلك إلى صفحة التنزيل والنقر فوق موقع التنزيل.
- الخطوة الثانية: انتظر حتى يكتمل التنزيل وستجد الملف على هاتفك في التنزيلات، بعد ذلك يمكنك فتحه وتثبيته.
- الخطوة الثالثة: تم تنزيله بنجاح، يمكنك الآن التعرف بسهولة على ميزاته.
طريقة تثبيت واتساب الذهبي
بعد أن تقوم بتحميل التطبيق من خلال الخطوات السابقة، قم بتثبيته عن طريق طريقة تثبيت واتساب الذهبي التالية:
- الخطوة الأولى: قم بالذهاب للتنزيلات الموجودة في هاتفك والضغط على صورة التطبيق، سيظهر لك رسالة التثبيت على هاتفك، انقر على كلمة تثبيت وانتظر لاكتمال عملية التثبيت على هاتفك.
- الخطوة الثانية: يمكنك الآن فتحه بالضغط على كلمة “فتح” التي تظهر في الرسالة الفرعية أمامك.
- الخطوة الثالثة: عند فتحه لأول مرة، ستجد أن هناك بعض الأذونات للتطبيق يجب السماح بها حتى تتمكن من الحصول على جميع مزايا التطبيق، بما في ذلك الكاميرا والهاتف والميكروفون ومساحة التخزين وجهات الاتصال والموقع وغيرها.
- الخطوة الرابعة: ستجد أمامك شاشة للدخول إلى التطبيق، اضغط على كلمة “Accept and Continue”. ستنتقل إلى صفحة أخرى تطلب منك كتابة رقم هاتفك ، اكتب ما هو مطلوب وانقر على كلمة “التالي”.
- الخطوة الخامسة: تظهر رسالة للتحقق من رقم الهاتف، اضغط على كلمة Done، وانتظر، ستنتقل إلى صفحة أخرى تطلب منك كتابة اسمك والضغط على كلمة Next.
- الخطوة السادسة: تم فتح WhatsApp Gold بنجاح، وتظهر لك الواجهة الرئيسية للتطبيق بشكلها الأساسي.
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