نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدخول الطلاب المستجدين عبر نظام نور 1443 الشروط والاوراق المطلوبة وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول الطلاب المستجدين عبر نظام نور ، يبحث أغلب أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول الطلاب المستجدين في نظام نور 1443، حيث أنه حلقة الوصل بين الطلاب والمعلمين فقد تم إطلاق هذا النظام لتتم عملية التعليم عن بعد تفشي جائحة كورونا، ويوفر هذا النظام قنوات الاتصال المباشر بين ولى الأمر والمعلم.

أيضاً يحصل الطالب من خلاله على الواجبات والاختبارات، ويأتي بحث أولياء الأمور بعد ما تم الإعلان عن موعد تسجيل روضات الأطفال 1443 من خلال وزارة التربية السعودية حتى يكون باستطاعة كل طالب الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

رابط تسجيل الدخول الطلاب المستجدين عبر نظام نور

يعد واحد من أهم المنصات الالكترونية المتاحة في المملكة العربية السعودية، فهي تعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وتوفر عليهم الكثير من الأمور الذي يحتاجون إليها مثل تسجيل الطلاب في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور

لقد بدأ اليوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022 تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور للعام الدراسي 1444، وللتسجيل يجب أن يتم اتباع عدة خطوات بسيطة تتلخص في التالي:

زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لموقع نظام نور.

ثم يتم تسجيل الدخول في حال عدم امتلاكك حساب بالموقع.

قم بتسجيل جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل والتأكد من أنها صحيحة.

لا بد من أن يتم تحديد صلة القرابة بين الذي يقوم بالتسجيل له.

يقوم ولي الأمر بكتابة المسمى الوظيفي.

كتابة البيانات التي يطلبها الموقع والخاصة بالطالب المتقدم.

من ضمن الاختيارات قم باختيار روضة الأطفال التي تريد الالتحاق بها مع ذكر بديل أخر إذا لم يكون الاختيار الأول متاح.

عليك بعد ذلك بإرسال جميع المستندات والأوراق اللازمة للتقديم.

طريقة تسجيل حساب ولى أمر جديد بنظام نور

متاح التسجيل لأول مرة عبر منصة نظام نور لحساب ولي الأمر فقط اتبع الآتي: