كندا تستعد لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

وقال ساجان فى مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية "سى بى سى نيوز": "العمل الجارى ضخم للغاية، ولكن كما تعلم، فإن الاحتياجات كبيرة جدا أيضا نظرا للفظائع التى تُرتكب على الأرض فى أوكرانيا".
وأخبر ساجان كبير المراسلين السياسيين لهيئة الإذاعة الكندية، روزمارى بارتون، أن كندا تنسق مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية مثل الصليب الأحمر لتقديم مساعدات ومواد إضافية فى شكل مجموعات النظافة والمراتب والخيام. وقال "نحاول نقل أكبر قدر ممكن من الموارد". "الوضع - نعلم جميعا كم هو مروع، كم هو شاسع".
ويتم نشر حوالى 100 جندى كندى فى بولندا للمساعدة فى الأزمة، وأكد ساجان أن إحدى مهامهم الرئيسية ستكون المساعدة فى معالجة طلبات اللاجئين. وفر ما يقرب من خمسة ملايين أوكرانى من البلاد منذ بدء الحرب فى أواخر فبراير، وتوجه معظمهم إلى بولندا المجاورة.
وقال "لدينا مستشفى طبى كبير كنا مستعدين لنشره. اتضح أن المستشفى الكامل ليس ضروريا، لكن أجزاء منه ستكون كذلك"، مشيرا إلى أنه يتم تحديد مكان إرسال تلك البنية التحتية الآن.
وقال ساجان إن كندا تنسق مع الوكالات الإنسانية للتأكد من وصول المساعدات بالفعل إلى حيث يجب أن تكون.
وفى بيان صدر فى وقت سابق من الأسبوع ، انتقد حزب المحافظين المعارض استجابة الحكومة لأزمة اللاجئين، قائلين إنهم يطالبون بمنح الأوكرانيين منذ فترة طويلة حق السفر إلى كندا بدون تأشيرة.
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