هل يمكن إصدار جواز لأقل من 15 عام 2022/1443، عدد من الإيضاحات المهمة من إدارة الجوازات السعودية للمواطنين والمقيمين كجزء من خدمة الرد على Twitter، فهو يحتوي على إجابات للعديد من الأسئلة والطلبا،. يمكن أن يوفر لك هذا الكثير من الوقت والجهد عند منحك حق الوصول، تحديثات الخدمات على المنصات الإلكترونية الجديدة التي لم تكن متوفرة في السابق على بوابة تواصل والعديد من الخدمات الأخرى عبر منصة أبشر.

جواز سفر من هم أقل من 15 عامًا

بالنسبة لجوازات سفر المواطنين، كان هناك سؤال مفاده أن ابني لديه طفل عمره 8 سنوات، وكان مهتمًا بالآلية وأراد إصدار جواز سفر، كان بإمكانه فعل ذلك وكان إجابة جواز السفر أنه يمكنه الوصول بسهولة إلى الموقع الرسمي والحصول على الخدمة عبر منصة أبشر أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، ويتم الإجراء إلكترونيًا على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب أبشر الخاص بك.

ثم انتقل إلى خيار Absherfaces.

ثم مع خدمتي.

بعد ذلك، جوازات السفر ووثائق السفر.

بعد ذلك، الخدمات الإلكترونية.

يشمل الضغط على خدمات الأسرة.

ثم اختر إصدار جواز سفر.

تم اختيار جواز سفرك ليتم تجديده أو إصداره.

ثم اكتب كل البيانات.

ثم تلتقط.

شروط تمديد تأشيرات الزيارة العائلية

ردت المدرية على العديد من الاستفسارات والأسئلة، وذكرت شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية:

مكان إقامة حامل التأشيرة في المملكة.

سوف تحتاج إلى دفع رسوم تمديد التأشيرة.

يجب أن يكون جواز سفر حامل التأشيرة ساريًا.

يجب أن تكون فترة الصلاحية المتبقية للتأشيرة في غضون 7 أيام.

أيضا يجب ألا تتجاوز فترة الصلاحية 3 أيام.

لا توجد غرامات مرورية غير مدفوعة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأقل وأكبر من 16 سنة

لابد من توافر مجموعة من الأوراق والمستندات لإخراج جواز سفر للأعمار الأقل من 15 عام فيما فوق، وتلك الأوراق تتمثل في: