نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة جهنمية لتنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة الأصفرار والبقع الصعبة وإعادته جديد في دقائق في المقال التالي

نجد أن معظم الأشخاص يعانون من مشكلة تغيير لون الكوتشى الأبيض ويصبح لونه اصفر مما يشعرون بالقلق بالإحراج لأنه شكل الكوتشي يكون غير لائق علي الاطلاق، كما أيضا نجد أن الكوتشي الأبيض هو من أساسيات اللباس ونقوم بارتدائه علي جميع الملابس حيث يكون ملائم ولكن تواجهنا مشكلة تراكم الاتساخات والأتربة البوتاجاز ونجد صعوبة في تنظيف الكوتشى الأبيض. خلطة بيكربونات الصوديوم لتنظيف الكوتشى الابيض المقادير ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من ماء الأكسجين.

استخدام فرشاة خشنة. طريقة الاستخدام نخلط ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونضيف عليها نصف ملعقة صغيرة من الماء ونخلطهم جيدا في إناء صغير ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من ماء الأكسجين و ندمجهم مع بعض.

ثم نستخدم فرشاة خشنة لتنظيف الكوتشي ونبدأ في تنظيف أجزاء الكوتشي الأبيض من جميع جوانبه بشكل جيد.

نترك الكوتشي حتى يتم جفافه ونعيد فرك الكوتشي إزالة الاتساخات التي تكون موجودة على الكوتشي. خلطة معجون الأسنان المقادير استخدام فرشاة الأسنان.

مقدار مناسب من معجون الأسنان.

مقدار مناسب من الماء الدافئ.

قطعة من القماش النظيفة. طريقة الاستخدام نضع الخلطة على الكوتشي الأبيض مع فرك الاتساخات باستخدام فرشاة الأسنان من جميع الجوانب على النعل من أسفل ثم نتركه بالفرشاة أعلاه على القماش.

نستخدم قطعة من القماش النظيفة و نبللها بقليل من الماء ونمسح بها على الكوتشي الأبيض حتى تحصل عليه ناصع البياض. خلطة صودا الخبز والخل المقادير ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

إحضار فرشاة الأسنان. طريقة الاستخدام نضع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في بولة صغيرة ونضيف عليها معلقة صغيرة من الخل الأبيض ونضيف اليها ملعقتين كبيرتين من الماء ونقلبهم مع بعض جيدا.

نغمس فرشاة الأسنان باللهجة ونقوم بتنظيف الكوتشي الأبيض من جميع أركانه ثم ننظفها بالماء.

نترك الكوتشي الأبيض في الشمس بعض الوقت حتى يتم جفافه. استخدام معجون الحلاقة طريقة الاستخدام نضع مقدار مناسب من معجون الحلاقة وإضافة مياة عليها في إناء صغير ثم نستخدم فرشاة الأسنان في فرك الاتساخات بها ونمسح بقطعة من القماش النظيفة ونتركه حتى يتم جفافه عمر شويل - جدة ملعقة جهنمية لتنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة الأصفرار والبقع الصعبة وإعادته جديد في دقائق - ثقفني

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