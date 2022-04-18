نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدي للعيد ودلكي جسمك بدلكة النشا لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام في المقال التالي

تحلم كل عروسة يوم زفافها أن تكون قمة الجمال وان تتمتع ببشرة جميلة ومشرقة وبيضاء وجسم جميل، وتبحث كل فتاة عن إيجاد طرق متعددة تستطيع من خلالها تبيض وتقشير الجسم بشكل طبيعي وفعال، ويلجأون إلى استخدام النشا كوصفة طبيعية ساحرة في استخدامها تعمل كمرطب للجلد وتبيض بشكل قوي لعلاج جميع مشكلات البشرة. تبييض وتقشير الجسم بدلكة النشا المقادير ربع كوب من السكر الأبيض.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من النشا الذرة. طريقة التحضير في البداية نغسل الجسم بشكل كامل بإستخدام الماء الساخن حتى يعمل الماء على تفتيح مسام الجلد.

نأتي بإناء ونضع به ربع كوب من السكر الأبيض ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلبهم مع بعض ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من النشا الذرة ثم نضع عليهم ملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر و ندمجهم مع بعض حتى تصبح ذات قوام لين.

نضع الخلطة على الجسم مع توزيعها بشكل كامل وندعك الجسم باستخدام أصابع اليدين بحركات دائرية حتي يعمل علي تقشير الجسم ونترك الخلطة لمدة عشر دقائق على الجسم.

نغسل الجسم كله باتش أخذتم الماء الفاتر ثم تجفيف الجسم باستخدام منشفة. ماسك النشا وماء الورد لتبيض الجسم المقادير استخدام ملعقتين كبيرتين من النشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من الزبادى.

حبة واحدة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين. طريقة التحضير نستخدم إناء صغير ونضيف به ملعقتين كبيرتين من الزبادي ثم نضيف عليه حبة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من ماء الورد ملعقتين كبيرتين من النشا الذرة والناشرين و ندمجهم مع بعض جيدا حتى يتم تجانس جميع المكونات.

نفرد الماسك على الجسم كاملا ونتركه لمدة لا تتجاوز عن 15 دقيقة حتى يتم امتصاص الجلد الماسك بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بفرد الماسك على الجسم وتقشيره حتي يصبح ناعم.

يغسل الجسم جيدا من الماسك باستخدام الماء الفاتر ثم يعاد غسل الجسم مرة أخرى باستخدام الماء البارد حتى تغلق المسام بالجسم.

استخدام مرطب للجسم بعد غسله حتى يجعل ملمس الجسم ناعم ورطب. عمر شويل - جدة استعدي للعيد ودلكي جسمك بدلكة النشا لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام - ثقفني

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