رئيس وزراء أوكرانيا يكشف عن كارثة.. ويوجه رسالة عاجلة لـ الدول الغربية

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له، نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن عجز الموازنة الأوكرانية سيبلغ 5 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة.
وبعث رئيس الحكومة الأوكرانية رسالة عاجلة إلى دول الغرب بضرورة ضخ مزيد من المساعدات المالية إلى بلاده أكثر من أى وقت مضى، لافتا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل، ستعمل الفرقة المالية التابعة للحكومة الأوكرانية فى واشنطن، لتجرى اجتماعات مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والحكومة الأمريكية لجمع مزيد من التمويل لسد احتياجات الجيش والشعب.
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