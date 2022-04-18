نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابط.. تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443-1444 نظام نور واسترجاع حساب ولي الأمر الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ وزارة التعليم السعودية بفتح باب تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور اليوم الأحد الموافق 16-9-1443 هجرياً والذي يوافق يوم السابع عشر من شهر أبريل الجاري 2022 ، وتبدأ عمليات البحث من خلال أولياء الأمور خلال الساعات الحالية عن رابط نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 المرحلة الثالثة والتي تنص على تسجيل الأول الابتدائي نظام نور “تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة 14/7/1442″ وسنرفق لكم أدناه رابط نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443-1444 وزارة التعليم السعودية.

تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443-1444

تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443-1444 نظام نور ، وجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قد أغلقت باب تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي 1442-1443 بعدما انتهت الفترة الأولى والثانية والتي كانت تخص تسجيل الطلاب الجدد السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمفاضلة 11/6/1442، وتسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية 11/6/1442.

وهناك الكثير من أولياء الأمور يريد دخول نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 ، لذلك وجب علينا أن نوفر لكم كافة ما ترغبون به بطريقة سهلة وثلثه جداً مع مراعاة إرفاق طريقة التسجيل في نظام نور الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 1443 بالمملكة العربية السعودية.

خطوات تسجيل الأول الابتدائي في نظام نور 1443

وتتمثل خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1442 في نظام نور في على الشاشة الرئيسية في موقع نور واختيار رابط التسجيل ولي الأمر ثم كتابة البيانات المطلوبة لسجل ولي الأمر وبعد ذلك اختيار تسجيل طالب جديد، وإدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد، ثم تحديد صف الطفل: ويكون بناءً على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة” وبعد ذلك يتم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال، واختيار المدرسة حسب إدارة التعليم، والإقرار والتعهد، الجدول الزمني في موقع نور.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1444

والآن نرفق لكم فيديو يوضح طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي 1444 عبر نظام نور، فيما تتعرفون خلال الفيديو المرفق على كيفية تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور، وكيفية استرجاع حساب ولي الأمر في حساب نور من خلال الإيميل أو رقم الجوال وكيف نقوم باسترجاع اسم المستخدم أو كلمة المرور.

دخول نظام نور تسجيل الأول الابتدائي 1443

هذا وقد أوضحت وزارة التعليم السعودية عدد من شروط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي والتي كان ضمنها: بخصوص للطلاب اللذين تقل أعمارهم عن 180 يومًا يجب أن يكون الطفل مُتحصلاً على شهادة معتمدة وصادرة من روضة الأطفال تثبت حضور الطالب فصلين دراسيين، كما يجب أن يكون الطفل لديه استمارة تثبت مهارته النمائية، كما أوضحت وزارة التعليم السعودية أنه يجب أن تحتوي أوراق التقديم على توصية من المعلم بالروضة توضح قدرة الطفل على الالتحاق المُبكر.

ومعلوم لدى الجميع الآن حالة التوافد الكبيرة التي سيتعرض لها موقع نظام نور من قِبل أولياء الأمور الراغبين في إتمام عملية تسجيل أولى ابتدائي 1443 عبر نظام نور التعليمي، وذلك من المُمكن أن يُحدث عطل فني في نظام نور مما سيؤدي إلى توقفه مثلما حدث خلال الفترة المنتهية والتي كانت تخص تسجيل صف أول ابتدائي 1443 للمرحلة الأولى والثانية، ولكن نود أن نذكركم أخوتنا وأخواتنا وأبناءنا الطلاب الكرام أن وزارة التعليم السعودية قد بذلت جهداً كبيراً في تصليح ذلك العطل وخلال وقت قصير جدا عاد موقع نظام نور للعمل من جديد واستأنف استقبال طلبا تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 من خلال حساب ولي الأمر.

نظام نور تسجيل المستجدين أول ابتدائي 1443-1444

وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية فيما يخص مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي من حساب ولي الأمور فسوف تبدأ مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية من يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر أبريل، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك، ينتهي التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل 2022.

كما تبدأ منصة نور استقبال التقديم من يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر أبريل في المدارس الأهلية والدولية ويستمر التقديم حتى استكمال الشواغر أو عند انتهاء الموعد المعلن عنه وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444هـ.

والجدير بالذكر أيضاً أن المملكة السعودية أجرت العديد من الإصلاحات الواسعة في مجال التعليم والتي تتعلق بالمناهج والتقييم والتطوير المهني، بالإضافة إلى التركيز على نواتج عملية التعليم في جميع مناطق المملكة بجميع المستويات، كما تلتزم المملكة السعودية بالأجندة المحددة 2030 من خلال الهدف الذي ينص على التنمية المستدامة في التعليم، و يتوفر كذلك التعليم الحكومي في المملكة مدارس نظامية لتعليم الكبار ضمن مشروع محو الأمية الذي انطلق منذ عام 1374هـ.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 نظام نور

جميع أولياء الأمور الكرام من خلال الدخول عبر رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي 1443، رابط نظام نور عن طريق حساب ولي الأمر يُمكنكم إتمام عملية تسجيل الأول الابتدائي 1443، هذا وقد نوهت وزارة التعليم السعودية أن عملية تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1443 ، يتم من خلال حساب ولي الأمر فقط ولا يُسمح بدخول أي شخص أخر حيث لا يُمكن أن تتم هذه العملية.

تحديث: إقبال كبير من راغبي تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور ، في الساعات الأولى من صباح يوم تسجيل أول ابتدائي للطلاب المستجدين السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة والتي بدأت صباح الجمعة الموافق 14/7/1442″، وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل جديدة فيما يخص تسجيل الأول الابتدائي نظام نور 1443.

نظام نور تسجيل المستجدين 1444 حساب ولي الأمر

ومن خلال متابعتنا المستمرة نود أن نُطالعكم أنه وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية فيما يخص مواعيد التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين ، نظام نور تسجيل الأول الابتدائي حساب ولي الأمر هي متاحه حالياً وتستمر وفقاً لما تم الإعلان عنه وتأكيده من قبل وزارة التعليم السعودية فيما يخص مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وخريجي الروضات الحكومية والأهلية.